ذكرت وزارة الصحة البرازيلية "أنّها سجّلت 4970 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و421 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية". وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات في البرازيل 95559، بينما وصل عدد الوفيات إلى 6750.
وكان قد أثار الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو جدلًا واسعًا يوم الثلثاء الماضي، عندما وجّه له صحافي سؤالًا يتعلّق بوفاة أكثر من خمسة آلاف برازيلي بفيروس "كورونا"، وكان ردّه "وإن يكن؟ لا أصنع المعجزات".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة البرازيلية: تسجيل 421 وفاة و4970 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.