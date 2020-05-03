الصحة البرازيلية: تسجيل 421 وفاة و4970 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

ذكرت وزارة الصحة ​البرازيل​ية "أنّها سجّلت 4970 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد و421 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية". وقد بلغ إجمالي عدد الإصابات في البرازيل 95559، بينما وصل عدد الوفيات إلى 6750.

وكان قد أثار الرئيس البرازيلي ​جاير بولسونارو​ جدلًا واسعًا يوم الثلثاء الماضي، عندما وجّه له صحافي سؤالًا يتعلّق بوفاة أكثر من خمسة آلاف برازيلي بفيروس "كورونا"، وكان ردّه "وإن يكن؟ لا أصنع المعجزات".