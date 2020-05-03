إرتفاع عدد المصابين بكورونا في بنما إلى 7090 مع تسجيل 370 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة في بنما أنّ "البلاد سجّلت 370 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 7090، فضلًا عن 197 حالة وفاة". وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات في الآونة الأخيرة إلى "تكثيف إجراء فحوص الكشف عن الإصابة".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "وباء "كوفيد 19" أدّى إلى وفاة 240 ألفًا و231 شخصًا في العالم من بين ثلاثة ملايين و371 ألفًا و435 إصابة، أكثر من 85 في المئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية منذ ظهور فيروس "كورونا" في الصين في كانون الأول الماضي"، وذلك وفق حصيلة جمعتها الوكالة حتّى يوم أمس السبت الساعة 15:30 (ت غ.)، استنادًا إلى مصادر رسميّة.