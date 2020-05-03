اردوغان: نسير بطريق محفوف بالمخاطر وسنواصل خدمة شعبنا كلما أمدّنا الله بالعمر والقوة

شدّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، على أنّه "كلّما أمدّنا الله بالعمر والقوّة، سنمضي قدمًا في العمل من أجل خدمة شعبنا كلّنا معًا، لأنّ هذا الطريق، طريق خير وبركة".

وركّز في كلمة له بمناسبة الذكرى الثالثة لعودته إلى رئاسة "​حزب العدالة والتنمية​"، على أنّ "هذا الطريق الّذي نسير فيه ليلًا نهارًا، طويل ومحفوف بالمخاطر، وبعون الله ودعم شعبنا سنواصل السير فيه"، مؤكّدًا أنّ "الطريق الّذي يسيرون فيه سيرسم مستقبل أبنائنا وأحفادنا، ومن ينقلب على عقبيه في هذا المسير فله ذلك، أمّا نحن فلا نحيد عن طريقنا".

تجدر الإشارة إلى أنّ اردوغان استعاد عضويته بـ"حزب العدالة والتنمية" في 2 أيار 2017، بعد استفتاء شعبي على تغيير ​الدستور​ في 16 نيسان، نقل البلاد إلى النظام الرئاسي.