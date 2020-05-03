الداخلية المصرية: مقتل 18 عنصرا "إرهابيا" في بئر العبد بشمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنّه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية أحد المنازل في محيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء وكرًا ومرتكزًا للانطلاق لتنفيذ عمليّاتهم العدائية".
وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ استهداف منطقة اختبائهم وتبادل إطلاق النيران مع تلك العناصر، ما أدّى إلى مقتل 18 عنصرًا"، لافتةً إلى أنّه "عُثر مع هذه العناصر على 13 سلاحًا آليًّا و3 عبوات مُعدّة للتفجير وحزامَين ناسفين".
يُذكر أنّ يوم الخميس، أفاد المتحدّث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي، بأنّ "عبوة ناسفة انفجرت بأحد المركبات المدرّعة جنوب مدينة بئر العبد، نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود". يوم الجمعة، أعلن الجيش مقتل "تكفيريَّين شديدي الخطورة في شمال سيناء، في عمليّة نوعيّة".
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