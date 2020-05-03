74 وفاة و793 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا ما يرفع إجمالي الحالات إلى 162496

كشفت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، أنّ "عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس "كورونا" في ​ألمانيا​ ارتفع 793 حالة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 162496". وأشارت إلى أنّ "عدد حالات الوفاة زاد 74 حالة إضافيّة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6649".

وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "وباء "كوفيد 19" أدّى إلى وفاة 240 ألفًا و231 شخصًا في العالم من بين ثلاثة ملايين و371 ألفًا و435 إصابة، أكثر من 85 في المئة منهم في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية منذ ظهور فيروس "كورونا" في الصين في كانون الأول الماضي"، وذلك وفق حصيلة جمعتها الوكالة حتّى يوم أمس السبت الساعة 15:30 (ت غ.)، استنادًا إلى مصادر رسميّة.