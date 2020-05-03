مقتل 6 أشخاص نتيجة تحطم طائرة عسكرية بوليفية

أعلن سلاح الجو في ​بوليفيا​ أنّ "طائرة عسكريّة خفيفة تحطّمت، ممّا أدّى إلى مقتل طاقمها المكوّن من فردَين وأربعة إسبان كانت تنقلهم قبل إعادتهم إلى بلادهم، وسط تفشّي جائحة فيروس "كورونا".

وأوضح في بيان، أنّ "الحادث وقع قرب مدينة ترينيداد بجنوب شرق البلاد، حيث نُقل الركاب إلى سانتا كروز". وتشير التحقيقات الأوليّة إلى أنّ الطائرة أبلغت عن عزمها العودة إلى المطار في ترينيداد بعد 12 دقيقة من الإقلاع، بسبب تعطّل المحرّك؛ من ثمّ فُقد الاتصال بالطائرة.

وكانت قد أغلقت بوليفيا حدودها لاحتواء تفشّي الوباء.