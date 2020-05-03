كوريا الجنوبية تسجل 13 إصابة جديدة فقط بكورونا وتخفف قيود التباعد الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ):
استمرت كوريا الجنوبية اليوم الأحد في تسجيل أقل من 15 حالة إصابة جديدة يوميا بفيروس كورونا منذ أكثر من أسبوعين، فيما تسعى البلاد لتخفيف قيود التباعد الاجتماعي والعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 13 حالة إصابة جديدة، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 10793 حالة.
وكان من بين الـ13 إصابة الجديدة 10 إصابات قادمة من الخارج، و3 إصابات لانتقال العدوى محليا. وبقى عدد حالات الوفاة عند 250 حالة بدون تسجيل حالة وفاة جديدة. وزاد عدد حالات الشفاء 60 حالة ليصل الإجمالي إلى 9183 حالة، وترتفع نسبة الشفاء إلى 85% من الإصابات.
ومن المتوقع أن تعلن كوريا الجنوبية عن تفاصيل تخفيف قيود التباعد الاجتماعي في وقت لاحق اليوم الأحد .
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