محمد اسماعيل - القاهرة - قندهار(أفغانستان) - (د ب أ):
قتلت القوات الأفغانية خمسة مسلحين من حركة طالبان وأصابت ستة آخرين على الأقل، خلال عملية بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.
وذكر فيلق أتال 205 في بيان أن مجموعة من مسلحي طالبان كانت تخطط لشن هجمات بمنطقة بانجواي.
وأضاف الفيلق أن القوات الأفغانية نفذت العملية لإحباط خطة الهجوم وقتلت خمسة من مسلحي طالبان خلال العملية.
وأصابت القوات الأفغانية أيضا ستة مسلحين آخرين خلال نفس الغارة، طبقا لما ذكره الفيلق في بيانه.
وفي الوقت نفسه، ذكر فيلق العمليات الخاصة في بيان أن القوات الخاصة الأفغانية قتلت ثلاثة من مسلحي طالبان خلال غارة مماثلة بمنطقة ناسي بإقليم باداخشان.
ولم تعلق حركة طالبان على الهجمات حتى الآن.
يأتي ذلك فيما يواصل مسلحو طالبان محاولتهم لتكثيف الهجمات ضد القوات الأفغانية على الرغم من الجهود المستمرة لإنهاء العنف في إطار عملية السلام.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 14 مسلحا من طالبان في عمليات عسكرية في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.