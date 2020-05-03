محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الأحد، تسجيل 1349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و89 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 22 ألفا و88 حالة، والوفيات إلى 2061 حالة، وفقًا لما أعلنته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وصرحت الحكومة المكسيكية مرارًا أن العدد الحقيقي للأشخاص المصابين بالفيروس القاتل أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.

وكانت وزارة الصحة المكسيكية أعلنت السبت تسجيل 1515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و113 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المكسيك: تسجيل 1349 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.