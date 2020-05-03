العرائش.. 13حالة شفاء جديدية من كورونا وحصيلة المتعافين ترتفع إلى 20

سجل إقليم العرائش خلال 24 ساعة الأخيرة، 13 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 20 شخصا، فيما استقر عدد الوفيات في الاقليم منذ بداية الجائحة في حالتين.

وكشف مصدر مسؤول من مندوبية الصحة في إقليم العرائش، أن حالات الشفاء المسجلة تتوزع على 4 أشخاص بمستشفى القصر الكبير، و9 آخرين بمستشفى للامريم في العرائش.

وأكد المصدر ذاته، أن مستشفيات الإقليم تستقبل ما مجموعه 92 حالة مؤكدة، موزعة على مستشفى للامريم 26مصابا، ومستشفى القصر الكبير 66 مصابا.

وأوضح المصدر ذاته، أن مستشفيات الإقليم أجرت لحدود اللحظة ما مجموعة 868 تحليلة مخبرية، للكشف عن “كوفيد 19″، تأكدت منه إصابة 114 شخصا، فيما تم استبعاد 754 شخصا من الإصابة بالجائحة.