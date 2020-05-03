احتفال بالخروج من حجر كورونا ينتهي بوفاة مأساوية

بعد أسابيع من الإغلاق بسبب تفشي وباء كورونا الفيروسي، قررت أوليشيا سوسبيتسينا أن تحتفل بنهاية الإغلاق الذي فرضه الوباء، واستعادة حريتها مجددا، لكنها لم تكن تدري ما يخبئه لها القدر.

سوسبيتسينا المتحدرة من كازاخستان قررت الاحتفال بالتنزه مع صديق لها في منتزه “دودن” الواقع في مدينة أنطاليا جنوبي بتركيا.

أثناء التنزه، قررت سوسبيتسينا التقاط صورة لها وهي على حافة جرف أمام شلالات المنتزه الخلابة. لكنها انزلقت وسقطت من علو يتجاوز المئة قدم، لتلقى حتفها في الحال، حسب موقع فوكس نيوز.

صديق سوسبيتسينا المرعوب اتصل بقسم الطوارئ التركي الذي انتشل الجثة من الماء، وأكد الوفاة جراء الحادث.

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