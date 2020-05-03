حريق في رياض أطفال بقرية كسيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريق هائل في رياض أطفال بقرية كسيفة في منطقة النقب، جنوبي البلاد، فجر اليوم الأحد.
وفي التفاصيل، أسفر حريق هائل شب في رياض أطفال عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية.
واستُدعيت طواقم الإنقاذ والإطفاء، إذ أخمدت ألسنة النار، فيما فتح خبراء الحرائق والشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.
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