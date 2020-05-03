شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تعقم مراكز التسوق والان مع التفاصيل

الأحد 3 مايو 2020 نفذت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل ممثلة بمراكز البلديات الفرعية حملة لتعقيم مراكز التسوق الكبرى في أبوظبي، والبر الرئيسي ضمن إطار مساهمتها ومشاركتها في برنامج التعقيم الوطني، الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وذلك بالتعاون والمشاركة مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات- (تدوير)، وهيئة البيئة، وشرطة أبوظبي، والدفاع المدني، والعديد من المؤسسات المعنية.

وأشارت البلدية إلى أن هذه الحملة جاءت استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة باستمرار برنامج التعقيم الوطني، ليغطي بالإضافة إلى الشوارع والمماشي وجوانب الطرق وأثاث الطريق، مراكز التسوق في إمارة أبوظبي، حيث تم التنسيق بين المعنيين في دائرة البلديات والنقل متمثلة في بلدية مدينة أبوظبي وبين (تدوير) والشركاء الاستراتيجيين، لوضع خطة التعقيم .

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