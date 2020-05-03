تونس تبحث مع الجزائر سبل مواجهة كورونا بعد تجاوز الألف إصابة

الأحد 3 مايو 2020

بحثت الجزائر مع تونس، الأحد، التعاون المشترك من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد، في أعقاب تجاوزها الألف إصابة منذ تفشي الوباء.



وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إن "الرئيس عبدالمجيد تبون تلقى مساء السبت اتصالا هاتفيا من نظيره التونسي قيس سعيد، تبادل خلاله الرئيسان المعلومات حول الوضع الصحي في كلا البلدين الشقيقين".

وأوضح المصدر أن "تبون وسعيد بحثا أيضا إمكانية التعاون العلمي المشترك بين الإخصائيين في البلدين من أجل التصدي لجائحة كورونا"، مشيرا إلى أن الرئيسين استعرضا العلاقات المميزة القائمة بين البلدين.

وكان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في تونس تجاوز عتبة الألف، بعد شهرين من تسجيل أول إصابة في البلاد.

Advertisements

تونس تبدأ تجربة المحاكمات "عن بعد" استعدادا لتخفيف حظر كورونا

وأعلنت وزارة الصحة مساء السبت أن عدد الإصابات وصل إلى 1009، بعد إجراء أكثر من 24 ألف تحليل مخبري، بينما بلغ عدد الوفيات 42.

وكانت تونس أعلنت عن أول إصابة مؤكدة في الثاني من مارس/آذار الماضي من بين الوافدين من الخارج.

ولم تسجل الإصابات طفرة قوية في تونس، في مقابل ذلك أعلنت وزارة الصحة عن 322 حالة شفاء من الفيروس فيما يتلقى العلاج في المستشفيات 84 شخصا، من بينهم 25 في العناية المركزة.

وبعد أسابيع من الحجر الصحي العام الذي بدأ منذ يوم 22 مارس/آذار الماضي تبدأ تونس حجرا صحيا موجها بدءا من الإثنين المقبل.