- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اشادات عالمية بجهود دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 3 مايو 2020
انضم اسم دولة الإمارات العربية المتحدة وعلمها لتكون أول دولة عربية تشارك رسمياً في سباق التصدي لفيروس «كورونا» المستجد، لتزف مختبراتها الطبية نبأً بمنتهى الإيجابية للعالم أجمع، حيث تم ابتكار علاج جديد لـ «كوفيد-19»، وهو ما احتفت به مواقع إخبارية إقليمية وعالمية بعد منحه براءة اختراع لعلاج يستخدم ويوظف الخلايا الجذعية البشرية.
ونشر موقع صحيفة «ذا نيوز إنترناشيونال»، وهي أكبر صحيفة ناطقة باللغة الإنجليزية في باكستان، النبأ السعيد معنونةً «الإمارات ستعالج «كوفيد-19» بالخلايا الجذعية»، مستنداً إلى تصريحات هند العتيبة، مديرة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية، عبر سلسلة تغريدات نشرتها على موقع «تويتر».
وذكرت الصحيفة أن الإنجاز قد أتى بسواعد الكوادر في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وهو مركز رعاية صحية متخصص يركز على علاج الخلايا والطب التجديدي ويجري أحدث الأبحاث حول الخلايا الجذعية.
أما صحيفة «سياسات ديلي» الهندية الناطقة بالأردية، فقد أشارت إلى أن دولة الإمارات حققت ثورة جديدة في علاج «كورونا»، مؤكدة أن العلاج بالخلايا الجذعية أثبت فاعليته على 73 مريضاً أظهروا أمارات الشفاء التام، ودون أي تأثيرات سلبية فورية، علماً بأن المتعافين تراوحوا بين حالات طفيفة وأخرى شديدة كانت ترقد في العناية المركزة.
من جهتها، سارعت صحيفة «بي إم نيوز» الصادرة في نيجيريا لنشر خبر عن العلاج الإماراتي قائلةً، إن الأطباء في الإمارات يكشفون عن رهان محتمل «لتغيير قواعد اللعبة في علاج كوفيد-19»، وهو ما يتطلب إجراء المزيد من التجارب لإيجاد فهم أوضح لإمكانات العلاج خلال الأسابيع القريبة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر اشادات عالمية بجهود دولة الإمارات في مواجهة فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.