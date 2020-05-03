صد محاولة تسلل لمسلحي 'داعش' في النخيب

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن محاولة تسلل عناصر داعش حدثت فجر اليوم، لحدود ناحية النخيب من جهة الرمادي، مبينا أنه تم الرد بالنيران من قبل القوات المتواجدة دون اي اصابات.

بدوره اعلن اللواء الثاني التابع لفرقة العباس القتالية، في بيان أن "قوة نارية من قطعات اللواء الثالث المدرع المتجحفل مع لوائه رد محاولة تقرب من مرتزقة داعش للحدود الخارجي لناحية النخيب من جهة صحراء الرمادي".



وأكد بيان للفرقة، انه "لن يتهاون تجاه اي محاولة للعدو"، مشددا على أن "مصير اي قوة تحاول التقرب من النخيب وكربلاء المقدسة الإبادة مهما بلغت".