مشاهد حرق محاصيل الحنطة تعود للواجهة في صلاح الدين

وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة، إن حريقا نشب، في ساعة متقدمة من ليلة امس، في حقل لمحاصيل الحنطة من جهة محطة الكهرباء الشمالية في قضاء بيجي، موضحا أنه لليوم الثاني على التوالي تحرق مساحات مزروعة من الحنطة في مناطق متفرقة في صلاح الدين، دون معرفة الاسباب او الجهة التي تقف وراءه.وشهدت حقول الحنطة في ناحية العظيم بمحافظة ديالى حوادث حرائق مشابهة الاسبوع الماضي، دون التوصل الى نتائج تحقيقات تظهر الاسباب او الجهة التي تقف وراءه.

وتأتي حوادث الحرائق هذه بعد اعلان وزارة الزراعة تحقيق انتاج وفير من محصول الحنطة المحلي لهذا العام، وهي حوادث مشابهة لما شهدته مساحات وساعة من محافظات عدة العام الماضي.

وتوقعت وزارة الزراعة في وقت سابق أن يتجاوز انتاج الحنطة لهذا العام ستة ملايين طن، والوصول الى الاكتفاء الذاتي التام لتغطية متطلبات البطاقة التموينية ، مشددة على منع دخول اي كميات من محصول الحنطة لدول الجوار خلال فترة موسم الاستلام لحين انتهاء استلام المحصول.

