لأول مرة.. مورينيو يكشف عن المباراة الوحيدة التي بكى بعد خسارتها

في نسخة دوري الأبطال عام 2012، تعرض النادي الملكي للإقصاء من نصف النهائي على يد بايرن ميونيخ، ليبكي الاستثنائي بحرقة.

وقال مورينيو بحسب صحيفة "ديلي ميل" الإسبانية: "قضيت وقتا صعبا لتجاوز هذه الهزيمة. هذه هي كرة القدم. كريستيانو رونالدو وكاكا وسيرخيو راموس. كلهم وحوش في اللعب، لا شك في ذلك. كانت هذه المرة الوحيدة التي أبكي فيها بعد مباراة كرة قدم".



وتابع البرتغالي "أتذكرها جيدا، أنا وايتور كارانكا أوقفنا السيارة أمام منزلي وبكينا. كان صعبا تقبل الأمر لأننا في ذلك الموسم كنا أفضل فريق في أوروبا".