السلطات اليونانية تعلن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات اليونانية، السبت، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت أنه بذلك يرتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 143 شخصا، بينهم 106 رجال و37 امرأة، ويبلغ متوسط أعمارهم 74 عاما.

وأضافت السلطات أنه تم تسجيل 8 إصابات جديدة مؤكدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2620 شخصا.

ومن المقرر أن تبدأ اليونان، الإثنين، تخفيف القيود المفروضة على مواطنيها، حيث أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الثلاثاء الماضي أن بلاده ستبدأ تدريجيا في رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.

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وفي ألمانيا، أعلنت السلطات تسجيل 74 وفاة و793 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة 1349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 22088 وإجمالي الوفيات إلى 2061.

وأعلن ريكاردو شيفيلد رئيس وكالة حماية المستهلك بالمكسيك على "تويتر"، السبت، أنه أصيب بفيروس كورونا، ليصبح ثاني أكبر مسؤول حكومي اتحادي يصاب بالفيروس.

وفي بنما، قالت وزارة الصحة إن البلاد سجلت 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم السبت، ليصل إجمالي الإصابات إلى 7090، فضلا عن 197 حالة وفاة.

وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات في الآونة الأخيرة إلى تكثيف إجراء فحوص الكشف عن الإصابة.