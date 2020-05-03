شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طائرة مساعدات إماراتية إلى الهند لدعمها في مكافحة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحتوي 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى الهند، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال أحمد عبد الرحمن البنا، سفير الإمارات لدى الهند: "إن دولة الإمارات ملتزمة بتقديم دعم فاعل للدول في مواجهة جائحة (كوفيد-19)، وتأتي هذه المساعدة للهند تقديراً لعلاقات الصداقة الوطيدة التي تربط بلدينا على مر السنين". Advertisements وأضاف البنا قائلا: "لقد أصبح انتشار (كوفيد-19) مصدر قلق عالمي، ونحن على قناعة تامة بأن تعزيز جهود الدول لاحتواء الفيروس ضرورة ملحة". يذكر أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 348 طنًا من المساعدات إلى أكثر من 34 دولة، استفاد منها ما يقارب من 348 ألفا من المهنيين الطبيين.

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