تراجع عدد إصابات "كورونا" في تركيا إلى ما دون الألفين لأول مرة منذ شهر

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تراجع عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس "كورونا"، إلى ما دون الألفين، لأول مرّة منذ 30 آذار الماضي، مع تسجيل 1983 حالة جديدة.

وأوضحت معطيات وزارة الصحة أنّ "إجمالي عدد الإصابات في ​تركيا​ بلغ 124 ألفًا و375، فيما تمّ تسجيل 78 وفاة بـ"كورونا"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و336 حالة". وذكرت أنّه "سُجّل تعافي 4 آلاف و451 مريضًا، لترتفع الحصيلة إلى 58 ألفًا و259".

ولفتت إلى أنّ "حصيلة مرضى "كورونا" في وحدات العناية المركزة بلغت 1445 حالة. أمّا عدد اختبارات "كورونا" فقد 36 ألفًا و318، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و111 ألفًا و366".