ذكرت مصادر أمنيّة لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "إقفال الحدود اللبنانية - السورية انعكس تراجعًا في النشاط الجرمي، وأسقط نفوذ المهرّبين، حيث لم يُسجَّل أكثر من خمس حالات سرقة سيارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولم يتمكّن سارقوها من إدخالها إلى ​الأراضي السورية​ من خلال المعابر الحدوديّة، بسبب إقفالها وتشديد المراقبة"، من ضمن إجراءات التعبئة العامة لمنع انتشار فيروس "كورونا".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر أمنية للشرق الأوسط: إقفال الحدود انعكس تراجعا بالنشاط الجرمي وأسقط نفوذ المهربين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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