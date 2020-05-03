تبادل إطلاق نار على الحدود بين الكوريتين الشمالية والجنوبية ولا إصابات

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في ​الجيش الكوري الجنوبي​، أنّ "موقعًا للحرس الكوري الجنوبي أُصيب بطلقات عدّة من الشمال"، لافتةً إلى أنّه "لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الجانب الجنوبي".

وكشفت في بيان، أنّ "جيشنا ردّ بجولتَين من ​إطلاق النار​ وتحذير وفقًا لكتيبنا"، مشيرةً إلى "أنّها تتواصل مع الشمال عبر الخط العسكري الساخن لتحديد سبب الحادثة".

يأتي هذا التبادل غير المعتاد لإطلاق النار بين الجانبين، غداة ظهور زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ علنًا للمرّة الأولى بعد ثلاثة أسابيع من الغياب، وسط تكهّنات عدّة حول صحّته. ولا تزال الكوريتان عمليًّا في حالة حرب منذ أن توقّفت الحرب الكورية بهدنة عام 1953.