تبادل إطلاق نار على الحدود بين الكوريتين الشمالية والجنوبية ولا إصابات

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، أنّ "موقعًا للحرس الكوري الجنوبي أُصيب بطلقات عدّة من الشمال"، لافتةً إلى أنّه "لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الجانب الجنوبي".
وكشفت في بيان، أنّ "جيشنا ردّ بجولتَين من إطلاق النار وتحذير وفقًا لكتيبنا"، مشيرةً إلى "أنّها تتواصل مع الشمال عبر الخط العسكري الساخن لتحديد سبب الحادثة".
يأتي هذا التبادل غير المعتاد لإطلاق النار بين الجانبين، غداة ظهور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون علنًا للمرّة الأولى بعد ثلاثة أسابيع من الغياب، وسط تكهّنات عدّة حول صحّته. ولا تزال الكوريتان عمليًّا في حالة حرب منذ أن توقّفت الحرب الكورية بهدنة عام 1953.
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