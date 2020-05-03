ارتفاع حصيلة أعمال الشغب داخل سجن في فنزويلا إلى 47 قتيلاً

ارتفعت حصيلة أعمال الشغب التي حصلت الجمعة داخل سجن في غرب ​فنزويلا​ إلى 47 قتيلاً و75 جريحاً، حسب ما قالت نائبة معارضة ومنظّمة غير حكوميّة معنيّة بالدفاع عن حقوق ​السجناء​ السبت.

وقالت ماريا بياتريز مارتينيز، النائبة عن ولاية بورتوغيزا حيث يقع السجن، لوكالة فرانس برس "حتّى الآن، تمكّنا من تأكيد وجود 47 قتيلاً و75 جريحاً". وهي الأرقام نفسها التي قدّمها أيضاً المرصد الفنزويلي للسجون الذي وصف ما حصل بأنّه "مذبحة".

وبحسب المصدرين فإنّ جميع القتلى كانوا من المعتقلين في سجن لوس يانوس الواقع في مدينة غاناري.

من جهتها، لم تُقدّم السلطات الفنزويليّة السبت حصيلة لأعداد الضحايا.

وكانت حصيلة سابقة أوردها ​الجيش​ في ​تقرير​ مساء الجمعة أشارت إلى وجود 17 قتيلاً وتسعة جرحى.