تظاهرة في إسرائيل احتجاجا على الاتفاق بين نتانياهو وغانتس

تظاهر أكثر من ألف شخص مساء السبت في ​تل أبيب​ احتجاجا على اتفاق تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل بين ​بنيامين نتانياهو​ و​بيني غانتس​، عشية بدء المحكمة العليا الإسرائيلية النظر في هذا الاتفاق.

وقُدّمت ثماني شكاوى إلى ​القضاء الإسرائيلي​ تتعلق بشروط هذا الاتفاق وبما إذا كان ممكنا لنتانياهو ​تشكيل الحكومة​ المقبلة بالرغم من توجيه تهم إليه ب​الفساد​.

وتنظر المحكمة العليا في هذه الشكاوى الأحد والإثنين، قبل أيام من انتهاء المهلة المحددة حتى الخميس لتشكيل حكومة بموجب الاتفاق. ورفع متظاهرون لافتات كتبوا عليها "36 وزيرا، الا تشعرون بالخجل؟".

وبعد ثلاث ​انتخابات​ لم تسمح لأي منهما ب​تحقيق​ الغالبية مع حلفائهما، وقّع نتانياهو وخصمه الانتخابي السابق غانتس اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة على أمل وضع حد لأطول أزمة سياسية في تاريخ ​الدولة​ العبرية.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة من 32 وزيراً للأشهر الستة الأولى من عهدها لمواجهة أزمة كوفيد-19، ليتم يعد ذلك توسيعها إلى 36 وزيرا لتصبح أكبر حكومة في تاريخ البلاد.