تسجيل 89 حالة وفاة و1349 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في المكسيك

سجّلت وزارة الصحة ​المكسيك​ية 1349 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و89 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 22088 وإجمالي الوفيات إلى 2061 حالة. وكان قد أعلن رئيس وكالة حماية المستهلك في المكسيك ريكاردو شيفيلد، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّه أُصيب بـ"كورونا"، ليصبح ثاني أكبر مسؤول حكومي اتحادي يُصاب بالفيروس.

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