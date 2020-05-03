جونسون: كانت هناك خطط طوارئ تحسبا لاحتمال وفاتي بـ"كورونا"

لفت رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، إلى أنّ "الأطبّاء الّذين أشرفوا على علاجه خلال إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، كانوا يستعدّون لإعلان وفاته بعدما نُقل إلى العناية الفائقة".

وأكّد بحديث صحافي، في أوّل تصريحات تفصيليّة يُدلي بها حول مرضه، أنّها "كانت حقًّا لحظة صعبة للغاية، لن أنكر ذلك. كانت لديهم استراتيجيّة للتعامل مع سيناريو على غرار "موت ستالين"، مشيرًا إلى "أنّني كنت على علم بوجود خطط طوارئ قائمة. كان لدى الأطبّاء كلّ أنواع الترتيبات لما يجب فعله إذا ساءت الأمور".

وكان قد أُصيب جونسون (55 عامًا) بفيروس "كورونا" ودخل إلى المستشفى حيث أمضى ثلاثة أيام في العناية المركّزة، وظهرت لدى خطيبته الأعراض نفسها. وكان قد أكّد جونسون يوم الخميس أنّ "​بريطانيا​ تخطّت ذروة تفشّي الوباء الّذي بدأ يتراجع".