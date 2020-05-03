1435 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

سجّلت الولايات المتّحدة 1453 وفاة إضافيّة ب​فيروس كورونا​ المستجدّ خلال ​الساعات​ الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجماليّ عدد الوفيّات في البلاد إلى أكثر من 66 ألفاً، وفقًا لإحصاء نشرته جامعة "جونز هوبكنز".

وعند ​الساعة​ 20,30 بالتوقيت المحلّي السبت (00,30 ت غ الأحد)، سجّلت ​الجامعة​ أكثر من 1,1 مليون إصابة بـ"كوفيد-19" في البلاد و66224 وفاة، بزيادة قدرها 2 في المئة مقارنةً بحصيلة يوم الجمعة.

وعلى رغم أنّ أعداد الضحايا ما زالت مرتفعة، تتقدم الولايات الفدرالية على طريق رفع إجراءات الحجر. وسمحت وكالة الغذاء و​الدواء​، ​السلطة​ الأميركية لضبط أسواق الأدوية، بشكل عاجل باستخدام العقار التجريبي "رمديسيفير" الذي يمكن على قولها أن يساعد في شفاء المرضى.

ولإنعاش ​الاقتصاد​، بدأت أكثر من 35 من الولايات الأميركية الخمسين رفع إجراءات العزل الصارمة التي فرضتها، أو باتت على وشك القيام بذلك، بينما تتضاعف ​التظاهرات​ "لإعادة فتح أميركا" في جميع أنحاء البلاد.