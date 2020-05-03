الجوع الى البِر

اعتدنا جميعاً على ان نجوع ونعطش جسدياً، لذلك نجهد ونعمل من اجل اشباع الجسد وهو امر صائب ومحق وصحيح. ولكن الروح ايضاً بحاجة الى الاشباع، وظهور المسيح على الرسل ودعوته لهم ليأكلوا، لم تكن من اجل اشباع الجسد، بل حثّهم بطريقة غير مباشرة، على عدم اليأس والاستسلام، والاستمرار في محاولة انقاذ الارواح مهما كانت الصعوبات والتحديات، والاهم ابقاء علاقتنا ب​يسوع المسيح​ حيّة لانها هي التي تمدّنا، عبر الروح ​القدس​، بالرجاء اللازم والقوة كي نستمر. عطشنا الى البِر يجب ان يبقى متواصلاً، وحين يسألنا الله عما اذا كان لدينا شيء يؤكل، ماذا سيكون جوابنا؟.

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