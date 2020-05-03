1435 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة

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واشنطن: سجّلت الولايات المتّحدة 1453 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع إجماليّ عدد الوفيّات في البلاد إلى أكثر من 66 ألفًا، وفقًا لإحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز السبت.

عند الساعة 20:30 بالتوقيت المحلّي السبت (00:30 ت غ الأحد)، سجّلت الجامعة أكثر من 1.1 مليون إصابة بكوفيد-19 في البلاد، و66224 وفاة، بزيادة قدرها 2 في المئة مقارنةً بحصيلة يوم الجمعة.

وعلى رغم أنّ أعداد الضحايا ما زالت مرتفعة، تتقدم الولايات الفدرالية على طريق رفع إجراءات الحجر. وسمحت وكالة الغذاء والدواء، السلطة الأميركية لضبط أسواق الأدوية، بشكل عاجل باستخدام العقار التجريبي "رمديسيفير" الذي يمكن على قولها أن يساعد على شفاء المرضى.

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لإنعاش الاقتصاد، بدأت أكثر من 35 من الولايات الأميركية الخمسين رفع إجراءات العزل الصارمة التي فرضتها، أو باتت على وشك القيام بذلك، بينما تتضاعف التظاهرات "لإعادة فتح أميركا" في جميع أنحاء البلاد.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة

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