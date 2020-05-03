ترمب سعيد لأنّ كيم جونغ-اون بصحّة جيدة

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واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت إنّه "سعيد" بالظهور العلني للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-اون وبرؤيته "بصحّة جيّدة".

وكتب ترمب على تويتر "أنا شخصيّاً سعيد برؤيته يعود" وبأنه "بصحّة جيّدة"، وذلك بعدما نشرت وسائل الإعلام الكوريّة الشماليّة الرسميّة السبت صوراً لكيم الذي أثار غيابه على مدى أسابيع تكهّنات بشأن وضعه الصحّي.

وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي السبت كيم يسير وقد ارتسمت ابتسامة عريضة على وجهه ومدخّنا سيجارة أثناء افتتاح معمل الجمعة في شمال بيونغ يانغ. وجلس أمام لافتة تصف الحدث بأنه حفل افتتاح معمل في الأول من أيار/مايو.

وتسبّب غياب كيم عن احتفالات 15 نيسان/أبريل في ذكرى عيد ميلاد جدّه كيم إيل سونغ، مؤسّس النظام، بتكهّنات حول صحّته واحتمال وفاته. ويُعتبر هذا التاريخ أبرز مناسبة سياسيّة في البلاد.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يختفي فيها كيم عن الساحة. ففي العام 2014، اختفى لمدة ستة أسابيع قبل أن يظهر مجدداً حاملاً عصا بيده. وبعد أيام، أكدت الاستخبارات الكورية الجنوبية أنه خضع لعمليّة جراحيّة في ركبته.