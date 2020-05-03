شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مستندات طلب الحصول على الترخيص بنظام الإخطار للمنشآت الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 1083 لسنة 2017، لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، إجراءات ومستندات طلب الحصول على الترخيص بنظام الإخطار.

يأتى ذلك فى ضوء تنظيم القانون، آلية مباشرة المنشآت الصناعى لنشاطها الصناعى إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق القانون، وعرف "نظام الترخيص بالإخطار" فهو بأنه قيام المنشأة الصناعية التى تباشر نشاطها فى الصناعات التى لا تمثل درجة كبيرة ومن المخاطر بإعلام الجهة الإدارية المختصة بتشغيل المنشأة الصناعية على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

وفى هذا الإطار، نستعرض فى ضوء المادة (12) من اللائحة التنفيذية إجراءات ومستندات طلب الترخيص على النحو الآتى:

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1- يتقدم صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة.

2- تكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن

3- وفى جميع الأحوال، سواء كان تقديم الطلب باليد أو إليكترونيا أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية، يجب أن يكون مصحوباً به أصول المستندات التالية أو صورة طبق الاصل منها : "مستخرج حديث من السجل التجارى، ما يفيد سداد الرسوم المقررة لاصدار الترخيص والحصول علي نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعي، سند حيازة الأرض أو المبني سواء كان عقد ملكية أو عقد إيجار أو عقد انتفاع".

وعرف القانون رقم 5 لسنة 2017، " المنشأة الصناعية" بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي أيا كان حجمة، يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يُجري عمليات تغيير علي أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفقا للمعايير والضوابط الصادر من وزير الصناعة.