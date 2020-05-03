دون وفيات.. الصين تسجل حالتي اصابة جديدتين بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل حالتي اصابة جديدتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في استمرار لانخفاض الاعداد منذ اتخاذ الحكومة خطوات لخفض أعداد القادمين من الخارج.
وذكرت السلطات الصحية أن إحدى الحالات الجديدة كانت في مقاطعة شانشي، غربي بكين، والثانية كانت قادمة من الخارج. وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكدة رسميا في الصين إلى 82 الفا و877 شخصا، وتعافى معظم المرضى وخرجوا من المستشفيات.
ولم تسجل الصين وفيات جديدة يوم أمس السبت وسجلت حالة وفاة واحدة فقط في الأسبوعين الماضيين، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 4633.
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