​​​شوقي: إرسال تعليمات داخلية للإدارات حول تسليم البحث ورقيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه سيتم إرسال تعليمات لكافة الإدارات التعليمية هذا الأسبوع، حول رفع المشروعات البحثية التي تسلم للمدارس ورقيًا.
وأكد شوقي، أثناء رده على استفسارات أولياء الأمور، حول هل سيقوم المسئولين بالمدارس بكتابة الأبحاث للطلاب الذين يسلموها ورقيًا على أحد مجموعات "واتس آب".
وأضاف وزير التربية والتعليم: "لا داعي لبحث هذه الامور الداخلية هنا لعدم شغل الناس بأمور داخلية للوزارة".
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تسليم المشروعات البحثية إلكترونيًا وورقيًا، موضحة أنه سيتم اتاحة منصة تسليم الأبحاث بداية من 9 مايو الجاري وحتى 16 مايو 2020.
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