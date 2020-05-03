جونسون يطلق اسم 'طبيبي كورونا' على مولوده الجديد!

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في بادرة عرفان، أطلق رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اسم الطبيبين اللذين عالجاه من فيروس كورونا على مولوده الذي رأى النور، مؤخرا.
وأعلنت الشريكان عن إطلاق اسم "وايلفريد نيكولاس جونسون"، على المولود، وجرى أخذ اسم "نيكولاس" لأنه اسم الطبيبين اللذين توليا الرعاية.
وأوضحت الأم في منشور على موقع إنستغرام، أن "وايلفرد" هو اسم الجد؛ أي أب بوريس جونسون، كما أنه اسم جدها أيضا.
والطبيبان اللذان توليا علاج جونسون عما الدكتور نيك بريس، والبروفيسور نيك هارت، ويبدُو أن عرفان رئيس الوزراء لم يتأخر كثيرا.
وأنجبت سيموند ابنها، يوم الأربعاء الماضي، وظهرت في صورة وهي تحضنه في صدرها، مشيدة بالرعاية الطبية التي لقيتها في المستشفى.
وعاد رئيس الوزراء البريطاني إلى مقر الحكومة في لندن استعدادا لمباشرة أعماله، مؤخرا، بعد تعافيه من فيروس كورونا، إذ قضى أسبوعا بالمستشفى في أوائل أبريل، بينها ثلاث ليال في العناية المركزة.
وفي غيابه واجهت الحكومة انتقادات متنامية من الطواقم الطبية في المستشفيات ودور الرعاية، بشأن عدم تزويدهم بالإمدادات الكافية ومعدات وأدوات الوقاية، وبشأن مستويات إجراء فحوص كورونا التي تقل بكثير عن المستهدف.
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