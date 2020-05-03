بعد تهديد كاذب بوجود قنبلة.. إعادة افتتاح مطار ألاسكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلطات ألاسكا الأمريكية إعادة افتتاح مطار الولاية، السبت، بعد تهديد كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة شحن متجهة إلى آسيا أجبرها على تحويل مسارها إلى أنكوراج وإغلاق المجال الجوي.



وذكرت صحيفة "أنكوراج ديلي نيوز" المحلية أن العميل الخاص بالشرطة الاتحادية بالولاية ستيف فورست، قال في بيان إنه "لم يتم العثور على أي متفجرات على متن الطائرة".

وأوضح أنه قد تم تحويل مسار طائرة الشحن التابعة لشركة "تشاينا إير"، والتي كانت في طريقها إلى تايبيه بتايوان بعد إقلاعها من سياتل بعد تلقي مطار سياتل تهديدا بوجود قنبلة.

وكانت الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار تيد ستيفنز أنكوراج الدولي تم إيقافها مؤقتا صباح السبت، وتم إبلاغ الرحلات المتجهة إلى أنكوراج بالتحويل إلى مطار آخر.