القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت سلطات ألاسكا الأمريكية إعادة افتتاح مطار الولاية، السبت، بعد تهديد كاذب بوجود قنبلة على متن طائرة شحن متجهة إلى آسيا أجبرها على تحويل مسارها إلى أنكوراج وإغلاق المجال الجوي.
وذكرت صحيفة "أنكوراج ديلي نيوز" المحلية أن العميل الخاص بالشرطة الاتحادية بالولاية ستيف فورست، قال في بيان إنه "لم يتم العثور على أي متفجرات على متن الطائرة".
وأوضح أنه قد تم تحويل مسار طائرة الشحن التابعة لشركة "تشاينا إير"، والتي كانت في طريقها إلى تايبيه بتايوان بعد إقلاعها من سياتل بعد تلقي مطار سياتل تهديدا بوجود قنبلة.
وكانت الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار تيد ستيفنز أنكوراج الدولي تم إيقافها مؤقتا صباح السبت، وتم إبلاغ الرحلات المتجهة إلى أنكوراج بالتحويل إلى مطار آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تهديد كاذب بوجود قنبلة.. إعادة افتتاح مطار ألاسكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.