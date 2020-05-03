الكونجرس يرفض عرض ترامب لفحوصات كورونا.. وأمريكا تسجل 1435 وفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض زعيما الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الأمريكي، السبت، عرضا من إدارة الرئيس دونالد ترامب لإجراء فحص سريع لفيروس كورونا المستجد لأعضاء مجلس الشيوخ، فيما سجلت الولايات المتحدة 1435 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة.

وذكرت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، في بيان مشترك، أن "الكونجرس يرغب في مواصلة توجيه الموارد نحو مؤسسات الخطّ الأول، على غرار المستشفيات".



ويعود أعضاء مجلس الشيوخ المئة إلى واشنطن الإثنين، للمشاركة في جلسة عامة عقب العطلة البرلمانية التي انطلقت نهاية مارس/آذار ومُدّدت بسبب الوباء.

وتعيش العاصمة الفيدرالية في ظلّ حجر متواصل حتى 15 مايو/أيار.

من جهتها، أشارت بيلوسي إلى أنّ "أعضاء البرلمان لن يعودوا إلى العمل قبل الأسبوع المقبل على الأقلّ، وفقا لتوصيات طبيب المؤسسة".

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وأعلنت إدارة ترامب الجمعة إرسال أجهزة اختبار متنقلة إلى مجلس الشيوخ لإجراء فحوص كورونا سريعة.

وصباح السبت، قال ترامب في حسابه عبر "تويتر": "توجد قدرة فحص كبيرة في واشنطن مخصصة لأعضاء مجلس الشيوخ. وتشمل أيضا البرلمان الذي كان يجب أن يعود إلى العمل، لكنه لم يقم بذلك بسبب نانسي بيلوسي".

وأجابت بيلوسي وميتشل على العرض في رسالتهما بالقول: "يقدّر الكونجرس العرض السخي للإدارة بوضع إمكانيات فحص سريع على ذمته لكننا نرفض باحترام هذا العرض حاليا".

وأضافا أن "البرلمانيين يتّبعون حاليا إرشادات السلطات الصحّية وطبيب الكونجرس حتى تصبح تلك التكنولوجيات السريعة متوفرة بشكل أكبر للأمريكيين".

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد، وسجلت نحو 66 ألف وفاة وأكثر من مليون و120 ألف إصابة، من بين نحو 330 مليون شخص، وفق أرقام جامعة جونز هوبكنز.