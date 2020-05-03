شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتعظيم الاستفادة من الوحدات الصحية لدعم البنية الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضوان الزياتى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن استغلال بعض الوحدات الصحية والمستشفيات غير المستغلة، وذلك من خلال عمل حصر شامل ودقيق لكافة الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية، ومن ثم يتم وضع خطة عاجلة لتعظيم الاستفادة منها فى النهوض بالبنية التحتية لمنظومة الصحة.

وأوضح الزياتى، أنه طالب فيما قبل بتحويل مستشفى صدر المرج 23 إلى مستشفى عام، حيث تقع على مساحة 5 أفدنة، وغير مستغلة، ويوجد بها مقومات تؤهلها لأن تكون مستشفى عام، حيث يوجد بها ما يقرب من 150 سرير غير مستغل أيضا، نظرا لأن الحالات عددها قليل جدا مقارنة بالطاقة والقدرة والأجهزة، مما يستوجب أن تكون هناك خطة لإعادة استغلالها بالشكل الأمثل، لخدمة المنطقة بالكامل.

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ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك عدد من المستشفيات فى بعض المحافظات غير مستغلة، بالإضافة للوحدات الصحية أيضا، وفي حال وجود قاعدة بيانات دقيقة بها سيتم تعظيم الاستفادة منها، وستكون بمثابة إضافة جديدة للمنظومة الصحية، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا التى ألقت بظلالها على جميع دول العالم، والتى أكدت للجميع أن المنظومة الصحية والبحث العلمى هما الركيزتان الأساسيتان لمواجهة أي أزمة.

وشدد عضو البرلمان، على سرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الدقيقة لكافة المستشفيات والوحدات الصحية، ووضع خطة عاجلة لتعظيم الاستفادة منها، مشيدا بالجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا خلال الأيام القليلة والتى أثبتت أن الدولة المصرية دولة مؤسسات وقادرة على التصدى لأي أزمة.