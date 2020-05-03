اعرف تفاصيل أزمة الرؤية لأطفال الشقاق نتيجة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت مطالب برلمانية للحكومة ووزارة العدل بضرورة حل أزمة الرؤية لأطفال بعد إغلاق مراكز الشباب، مقترحين زيادة مواعيد الرؤية وإعادة فتح مركز الشباب لهذا الغرض فقط. ونرصد تفاصيل هذه الأزمة: - يصل عدد أطفال الشقاق فى مصر لأكثر من 15 مليون طفل. Advertisements - ظهرت أزمة تطبيق حكم الرؤية نتيجة أزمة فيروس كورونا. - تم إغلاق مراكز الشباب والأندية مواقع تنفيذ حكم الرؤية. - ولم تضع وزارة العدل بدائل أخرى لتطبيق رؤية أطفال الشقاق. - خرجت مطالب من غير الحاضنين بتوفير بديل مناسب فى ظل الظروف الراهنة.

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