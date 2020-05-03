الولايات المتحدة: أكثر من 1.1 مليون إصابة و1453 وفاة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سجلت الولايات المتحدة 1453 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 66 ألفاً، وفقًا لإحصاء نشرته جامعة "جونز هوبكنز"، السبت.

,سجّلت الجامعة أكثر من 1.1 مليون إصابة بمرض كوفيد-19 في البلاد، و66224 وفاة، بزيادة قدرها 2 في المئة مقارنةً بحصيلة، الجمعة وفق سكاي نيوز.

وسمحت وكالة الغذاء والدواء، السلطة الأمريكية لضبط أسواق الأدوية، بشكل عاجل باستخدام العقار التجريبي "رمديسيفير" الذي يمكن على قولها أن يساعد في شفاء المرضى.