بالتفاصيل.. إصابة 15 حالة جديدة بفيروس كورونا في عدة قرى بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن النائب أحمد بدوي، عن دائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية، إصابة 15 حالة جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة، والمسجلة رسميًّا في مستشفيات العزل المختلفة.

وأوضح "بدوي" في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الحالة الأولى هي لعامل (54 سنة) من قرية ورورة التابعة لمركز بنها وجرى حجزه بحجر قها المركزي، والحالة الثانية والثالثة هي لطبيب بمستشفى حميات بنها، وإخصائية علاج طبيعي (32 سنة)، مقيمين بقرية دملو التابعة مركز بنها، وجرى حجزهم بحجر قها المركزى.

أما الحالة الرابعة فهي لسيدة (49 سنة) مقيمة طنان مركز قليوب، وجرى حجزها بحجر قها، والحالة الخامسة هي عامل مقيم ميت حلفا مركز قليوب، وجرى عزله بمستشفى حميات إمبابة.

وأشار النائب في بيانه، أن الحالة السادسة والسابعة والثامنة هما لربة منزل (36 سنة) ربة منزل، ورجل أعمال يبلغ من العمر (40 سنة)، وسيدة (60 سنة) ومقيمين الشوبك شبين القناطر، وجرى حجزهم بحجر قها المركزى.

Advertisements

وتابع "بدوي"، أن الحالة التاسعة هي لموظف (38 سنة) ومقيم شارع صلاح البنا أول شبرا الخيمة، وجرى عزله بمستشفى صدر العباسية، والحالة العاشرة فهي لسيدة (49 سنة) شارع المحلاوي، عزبة الجبلاوي ثان شبرا الخيمة، وجرى عزلها بمستشفى صدر إمبابة.

وأضاف النائب، أن الحالة الحادية والثانية عشر هما لسيدة (53 سنة) مقيمة شارع محمد علام الخصوص، وربة منزل (39 سنة) مساكن إسكو بهتيم شبرا الخيمة، وجرى حجزهما بمستشفى صدر العباسية.

أما الحالة الثالثة والرابعة عشر هما لموظف (58 سنة) شارع جلال معوض أول شبرا الخيمة، و عامل (46 سنة) مسطرد ثان شبرا الخيمة، وجرى عزلهما بمستشفى صدر العباسية، والحالة الخامسة عشر فهما لسيدة (51 سنة) من الخصوص، وجرى عزلها بمستشفى حميات العباسية.