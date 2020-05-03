إيجابية حالة جديدة مصابة بكورونا في السويس وارتفاع العدد إلى 25 مصابًا

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس – حسام الدين أحمد:
أعلنت مديرية الصحة في السويس، ظهور حالة إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد -19".
وأوضحت مديرية الصحة بالسويس أن الحالة لسيدة تدعى "م.ع" كانت مخالطة لحالة إيجابية سابقة، والحالة الجديدة كانت محجوزة بعزل مستشفى الصدر، وبعد ورود نتيجة تحليل المسحة والتي أفادت إصابة السيدة يجري التنسيق مع وزاره الصحة لتحويل الحالة لمستشفى العزل.
وتوجه فريق من الطب الوقائي والوبائيات لمنزل الحالة لاستكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والتقصي والترصد عن خطوط السير لتلك الحالة ومتابعه المخالطين الملاصقين لها وتطهير منزلها والشوارع المحيطة به.
وكانت مديرية الصحة أعلنت في بيانات سابقة عن ظهور حالات إيجابية بلغ عددها 24 حالة، تعافى منهم حالتين وغادرا مستشفى الحجر الصحي، ليصل إجمالي الحالات المصابة بكورونا في السويس إلى 25 حالة.
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