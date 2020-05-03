عالمة أمريكية عملت مع معهد ووهان: كورونا لم يخرج من المختبر الصيني لـ4 أسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عطايا:

استهدفت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة بشكل مباشر الصين، وحملتها المسؤولية الكاملة عن تفشي فيروس كورونا في العالم سواء عمدًا أو بالخطأ.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في أكثر من مناسبة أنه على يقين بأن الفيروس تسرب من مختبر ووهان في الصين، مشددًا على أنه يمتلك الدليل.

فيما ذكرت وكالة الاستخبارت الأمريكية، منذ أيام أنه من المستحيل أن يكون الوباء مُصنع من قبل الإنسان، ولم تؤكد فرضية أن يكون الفيروس انطلق من مختبر ووهان.

وفي الوقت الذي باشرت فيه الولايات المتحدة تحقيقاتها بالفعل للتأكد من صحة تكهنات إدارة ترامب، كان هناك وجههة نظر أخرى لـ جونا مازيت، عالمة الأوبئة في جامعة كاليفورنيا، والتي عملت مع باحثين من معهد ووهان الصيني، ودربتهم في الماضي.

وقالت الباحثة الأمريكية، لمجلة "بيزنس إنسايدر": "أعلم أننا عملنا معًا لتطوير بروتوكول أمان صارم للغاية، ومن غير المرجح أن يكون هذا حادثًا في المختبر، وهناك أربعة أسباب لذلك".

عينات المختبر تختلف عن الفيروس

يضم معهد ووهان المختبر الوحيد في الصين للسلامة الإحيائية من المستوى 4، وهو واحد من عشرة فقط في العالم.

يدرس العلماء أخطر الميكروبات والمعدية المعروفة للبشرية في هذه الأنواع من المرافق.

أكدت عالمة الفيروسات شي تشنج لي، أنها جمعت على مدار السنوات الماضية عينات من الفيروسات التاجية التي تنتشر في الخفافيش الصينية، وأخذ عينات منها لدراستها.

وفي عام 2013، حددت شي ومعاونيها عدد الخفافيش المسؤول على الأرجح عن انتشار "السارس".

ولكن بعد الإعلان عن سلالة "كوفيد-19"؛ أكدت تشنج لي، مجلة "ساينتفيك أمريكان"، أنها فحصت بسرعة سجل مختبرها من السنوات القليلة الماضية للتحقق من الحوادث، خاصة أثناء التخلص منها.

وأكدت أنها راجعت العينات المختبرية لديها، والعينة للفيروس الجديد المنتشر في ووهان، وأنهما لم يتطابقا، ولكنهما مختلفين.

المختبر يطبق بروتوكولات سلامة صارمة

في عام 2018، أثار المسؤولون الأمريكيون مخاوف بشأن قضايا السلامة في معهد ووهان، وفقًا لـ"واشنطن بوست"، إلا أن العالمة الأمريكية مازيت قالت إن العاملين في المختبر يجتهدون بكل السبل لمنع انتشار أي نوع من الأمراض أو الفيروسات.

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وقالت مازيت "في الميدان، يرتدون معدات حماية شخصية، بما في ذلك طبقات متعددة من القفازات، وحماية العين، بدلات الجسم بالكامل، والأقنعة".

وأضافت أنه يتم تقسيم العينات التي تم جمعها من الخفافيش على الفور بين بعض القوارير التي تحتوي على مواد كيميائية تعمل على تعطيل الفيروس، وحاويات أخرى تترك الفيروس على قيد الحياة، ثم يتم غمس جميع العينات في النيتروجين السائل على الفور، مما يجمدها، ثم يتم تطهير القوارير ونقلها إلى المختبر.

وأوضحت أنه عندما تتم دراسة العينات لاحقًا، فإن الباحثين يستخدمون فقط تلك العينات الميتة وغير المعدية.

الفيروس هو الأحدث في سلسلة طويلة

يرجح الخبراء فرضية أن الفيروس التاجي "كوفيد-19"، على الأرجح قفز من حيوان ما إلى البشر، ولم يتسرب من مختبر.

وأوضحت العالمة الأمريكية، أن كل الفيروسات التاجية التي انتشرت مؤخرًا نشأت في الخفافيش، لافتة إلى أن الأبحاث الوراثية أكدت الأمر نفسه بالنسبة لكورونا.

وأضافت أن ثلاثة من كل أربعة أمراض معدية ناشئة تأتي إلينا من أنواع أخرى، والتي تعرف باسم الأمراض الحيوانية المنشأ.

ولفتت إلى أن الفيروس التاجي هو الفيروس الحيواني السابع الذي امتد إلى البشر في القرن الماضي.

وتابعت "خلال الـ 45 سنة الماضية، تم إرجاع أربعة أوبئة على الأقل إلى الخفافيش".

الناس العادية قابلين للعدوى أكثر من الباحثين

قالت مازيت إن الكهوف والأماكن البرية التي يتم فيها جمع العينات من الخفافيش هي أماكن خطرة على البشر، حيث يمكن أن يتعرض البشر للفيروسات الحية المنتشرة في الحيوانات.

وأوضحت أنه بالنسبة للباحثين فيتجولون في هذه الكهوف في معدات الوقاية الشخصية الكاملة؛ لكن السياح والصيادين وغيرهم من الأشخاص الذين يعتمدون على الحيوانات في بعض القدرات للغذاء أو التجارة يتجولون في مثل هذه الأماكن أقل حماية.​