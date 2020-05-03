وزارة الشؤون المحلية مع الإتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية: دعم 109 بلدية ب 12 ولاية

في إطار الاستجابة الوطنية لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية الراهنة، تولت وزارة الشؤون المحلية وضع برنامج لدعم البلديات على الاضطلاع بدورها على أفضل وجه.

و للغرض تولت منذ بداية شهر مارس 2020 تحويل مبلغ مالي قدره 2.76 مليون دينار لتلبية الاحتياجات العاجلة للبلديات لمكافحة انتشار الفيروس و بالموازاة مع ذلك تولت بالتعاون مع منظمة العمل الدولي وبدعم من الجامعة الوطنية للمدن التونسية والجامعة السويدية للمدن إجراء دراسة ومسح لتقييم تدخلات البلديات وتقدير احتياجات الدعم اللوجستي العاجل لـ 350 بلدية.

وأسفرت نتائج الدراسة على ضبط هذه الاحتياجات في 04 عناوين رئيسية:

• حماية عمال النظافة بالبلديات

• تأمين النظافة في أماكن العمل بالبلديات

• عمليات التعقيم في الفضاء العام ومراكز العمل مع تأمين سلامة العمال المتعهدين بهذه المهمة.

• تكوين العمال

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هذا و قد سارع الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالتلبية الفورية لهذه الاحتياجات العاجلة حيث تم تغطية 38 بلدية موزعة على 26 بلدية محدثة و 12 بلدية موسعة بكل من ولاية جندوبة، القصرين، قفصة، قبلي ، تطاوين، سليانة، الكاف و سيدي بوزيد من خلال مشروع المبادرة النموذجية للتنمية المحلية المندمجة التي يشرف على تنفيذه منظمة العمل الدولية.

كما خصص الإتحاد الأوروبي مساعدة استثنائية إضافية تقدر ب 03 مليون دينار لتغطية اللإحتياجات اللوجستية العاجلة لفائدة 109 بلدية اضافية و 12 مجلس جهوي بكل من ولايات منوبة، بنزرت، جندوبة القصرين، قفصة، توزر، قبلي، سوسة، المهدية،صفاقس، قابس و تطاوين. تم الشروع في توزيع هذه المعدات على البلديات وتتواصل عمليات التوزيع خلال الأيام المقبلة بالتوازي مع إجراءات الحجر الصحي الموجه.

كما يجري العمل بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية و المصالح المختصة في طب الشغل و السلامة المهنية على ضبط الصيغة النهائية لبرنامج لتطوير قدرات العملة يستفيد منه في مرحلة أولى قرابة 3500 عون بلدي.

في سنة 2018، نفذت منظمة العمل الدولية مشروعاً تجريبياً حول التنمية المحلية المتكاملة في تونس (المبادرة النموذجية من أجل تنمية محلية مندمجة) بإشراف من وزارة الشؤون المحلية و الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بقيمة 9 مليون اورو ، و سيتولى مكتب العمل الدولي الاشراف عليه بأربعة ولايات ، خلال الفترة الممتدة بين 2018 و 2022، و هي ولايات (جندوبة قفصة القصرين و تطاوين ).

ويهدف هذا المشروع إلى دعم 12 بلدية حديثة العهد ضمن ارساء اسس اللامركزية بتونس

و مع وصول فيروس كوفيد 19 الى تونس بتاريخ 27 فيفري 2020 في ظل وضع اقتصادي صعب و نقص في الامكانيات خاصة على مستوى المرافق الصحية (250 سريرا في اقسام الإنعاش لما يزيد عن 11.5 مليون نسمة...). وهذا يتطلب استجابة طارئة من أجل زيادة الوعي في صفوف المواطنين بشروط الوقاية من هذا الفيروس.

وفي هذا السياق، وكجزء من إجراءات الطوارئ وضع مشروع المبادرة النموذجية من اجل تنمية محلية مندمجة برنامجا للتوعية بالتدابير الوقائية الخاصة لمجابهة هاته الجائحة بتمويل من الاتحاد الاوروبي و يتم تنفيذه بدعم من الادارة العامة لتفقدية طب الشغل و السلامة المهنية وزارة الشؤون الاجتماعية و الدكتور حليم حمزاوي، المختص في الصحة والسلامة المهنية.