وكالة أنباء كوريا الشمالية: كيم جونغ أون يستأنف نشاطه

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يوم السبت (بالتوقيت المحلي) إن زعيم البلاد كيم جونج أون حضر مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونجيانج وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ الحادي عشر من أفريل.

وقالت وكالة رويترز أنه لم يتسن لها التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير.

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وثارت تكهنات بشأن صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات الذكرى السنوية لميلاد مؤسس البلاد وجده كيم إيل سونج في 15 أفريل وهو يوم عطلة رسمية في كوريا الشمالية وعادة ما يشهد زيارة كيم لضريح جده.