مباراة في كرة القدم في عز الحجر الصحي “تستنفر” الأمن – فيديو

خلق فيديو لمجوعة من الشباب، يخوضون مباراة في كرة القدم، حالة استنفار قصوى لدى المصالح الأمنية باعتباره خرقا لتدابير الحجر الصحي، الذي فرضته السلطات لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”.

ويظهر في الفيديو، الذي يتم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق “الواتساب”، مجموعة من الشباب يخوضون مباراة في كرة القدم بجوار حي صفيحي، مع تسجيل حضور عدد كبير من الجماهير يتابعون المباراة، ومنهم من يضعون الكمامات.

وخلف الفيديو ردود أفعال مستنكرة للخطوة، التي تأتي في عز التدابير الوقائية لمواجهة انتشار الجائحة، سيما في ظل تطبيق تدابير الحجر الصحي ومنع التجمعات ومغادرة المنازل إلا بموجب تراخيص، في حين لم يحدد بعد مكان الملعب في ظل حديث البعض عن كونه بمدينة سلا وآخرين على كون المباراة أجريت بمدينة تمارة.