بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي.. إسبانيا تتجه نحو الترخيص لتجمعات لاتتجاوز 10 أشخاص

كشف سالفادور إيا، وزير الصحة الإسباني، توجه بلاده نحو الاستمرار في تخفيف إجراءات الحجر الصحي، من خلال مراحل، بعد السماح بخروج القاصرين والمسنين للتجول، وكذا الترخيص بممارسة الرياضة في أوقات معينة.

وأوضح الوزير الاسباني، استنادا إلى ما نشرته صحيفة “ماركا”، الواسعة الانتشار، أن المرور إلى المرحلة المقبلة سيسمح بالتجمعات العائلية أو تجمعات الأصدقاء، التي لا يتعدى عددها 10أشخاص.

وشدد وزير الصحة الإسباني على كون التجمعات يجب أن تراعي شروط السلامة، وعلى رأسها احترام مسافة الآمان، مبرزا في السياق ذاته أن الأمور إذا سارت بالشكل الجيد فمن المنتظر أن يتم الترخيص للتجمعات انطلاقا من 11 ماي الجاري.

وفي موضوع ذي صل، بلغ عدد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد في الجارة إسبانيا 216.582 إلى حدود عشية اليوم السبت، مقابل تسجيل 25.100 حالة وفاة، في الوقت الذي تماثل فيه للشفاء 117.248.