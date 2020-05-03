توفي، اليوم السبت، المغني الجزائري الأمازيغي، حميد شريت، الملقب بإيدير، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد معاناة طويلة مع المرض.
وأعلنت عائلة إيدير وفاته على صفحته الرسمية في فيسبوك، مؤكدة أن سبب الوفاة لا علاقة له بفيروس كورونا المستجد.
ويعد إيدير، فنان جزائري قبائلي، من أعمدة الفن وسفير التاريخ والأغنية الأمازيغية في جميع أنحاء العالم، اذ اكتسب شهرة واسعة خارجة حدود بلده الجزائر.
وكانت أغنية “افافا ينوفا” من أشهر أغاني ايدير، التي استطاعت أن تحقق شهرة واسعة في العالم رغم مرور 30 سنةً على إصدارها.
كانت هذه تفاصيل خبر الأغنية الأمازيغية تفقد عرابها.. الفنان إيدير في ذمة الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.