الأغنية الأمازيغية تفقد عرابها.. الفنان إيدير في ذمة الله

توفي، اليوم السبت، المغني الجزائري الأمازيغي، حميد شريت، الملقب بإيدير، وذلك بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأعلنت عائلة إيدير وفاته على صفحته الرسمية في فيسبوك، مؤكدة أن سبب الوفاة لا علاقة له بفيروس كورونا المستجد.

ويعد إيدير، فنان جزائري قبائلي، من أعمدة الفن وسفير التاريخ والأغنية الأمازيغية في جميع أنحاء العالم، اذ اكتسب شهرة واسعة خارجة حدود بلده الجزائر.

وكانت أغنية “افافا ينوفا” من أشهر أغاني ايدير، التي استطاعت أن تحقق شهرة واسعة في العالم رغم مرور 30 سنةً على إصدارها.