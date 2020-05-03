توفر خدمات إدارية ورقمية لسكان المقاطعات الـ16…جماعة الدار البيضاء “تطلق” بوابتها الإلكترونية الجديدة

أعلنت جماعة الدار البيضاء، اليوم السبت، عن إطلاق بوابتها الإلكترونية الجديدة، والتي تشمل المواقع الالكترونية للمقاطعات الـ16 وفضاءات مخصصة للخدمات الرقمية وخدمات القرب.

وكشف بلاغ الجماعة أن الوعي بحيوية التواصل المؤسساتي، وترسيخا لإرادة مؤسساتية في الانفتاح على مختلف مكونات المحيط الخارجي، عمدت جماعة الدار البيضاء إلى إطلاق النسخة المحينة للبوابة الإلكترونيةwww.casablancacity.ma وتتضمن البوابة النسخة العربية والفرنسية.

وشدد البلاغ على كون النسخة الجديدة تضمن تجميع المواقع الخاصة بالمقاطعات الواقعة على تراب الجماعة، إذ تم تصميمها لتشكل مرجعا موثوقا يقدم محتوى رقمي تفاعلي ديناميكي، وترمي إلى التعريف بمختلف مكونات جماعة الدار البيضاء وإبراز إنجازات المجلس والأوراش الجارية.

وأضاف البلاغ “تحرص البوابة الإلكترونية لجماعة الدار البيضاء على تزويد زوار الموقع بكافة المعطيات والقوائم التي تقرب المواطنين والمهنيين من الخدمات التي تدخل في إطار اختصاصات الجماعة والمقاطعات، بالإضافة إلى الإحالة على الخدمات الإدارية والخدمات الرقمية التي توفرها هيئات ومؤسسات متعددة لفائدة الساكنة البيضاوية”.

وتضم البوابة فضاءات كبرى، ويتعلق الأمر بموقع الخدمات الرقمية، فضاء خاص بمختلف هيئات ومرافق الجماعة، فضاء خاص بحساب المواطن، مواقع خاصة بكل مقاطعة حيث تم إحداث 16 موقعا إلكترونيا لتقديم المعطيات المؤسساتية والخدماتية الخاصة بكل مقاطعة وفق تخطيط هيكلي شبه موحد.

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وستهم المضامين محاور ومواضيع متنوعة: التنقل والنظافة والماء والكهرباء وحفظ الصحة والتعمير والثقافة والشؤون الاجتماعية والمرافق الاقتصادية التي تدبرها الجماعة والمقاطعات بالإضافة للرياضة والترفيه إلخ.

وفي سياق متصل، كشف البلاغ ذاته أن البوابة تقدم مدينة الدار البيضاء للزوار والسياح عبر نافذة “مدينتي” من خلال فقرات متعددة تتضمن نبذة عن تاريخ المدينة ومنشآتها المعمارية وأيضا تقديم جولة عبر المدينة القديمة وأهم الفضاءات السياحية والساحات والمرافق ذات الجاذبية، بالإضافة لمحتوى متعدد الوسائط من قبيل الفيديوهات وخزانة الصور.

وأوضح البلاغ أن البوابة الإلكترونية، التي تم إنجازها من طرف شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات”، في إطار تنزيل مشاريع المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للمدينة، تتميز ببعض الخصوصيات التقنية المتطورة كاعتماد محرك البحث الذكي والولوجيات السمعية البصرية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة للدليل التفاعلي الذكي القابل للتحيين المستمر والخارطة التفاعلية الخاصة بجماعة الدار البيضاء وجميع مقاطعاتها.