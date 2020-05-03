طالبت السلطات البلجيكية، من المغرب السماح للمعتقل السابق، علي أعراس، أحد أشهر المتابعين على خلفية قضايا الإرهاب، والذي أُطلق سراحه شهر أبريل المنصرم بعد قضائه لعقوبته الحبسية، والتي حُددت مدتها في 12 سنة، بالمغادرة نحو التراب البلجيكي.
بلجيكا وضعت اسم علي أعراس، البالغ من العمر 58 سنة، في لائحة تظم 1400 مرشح ثنائي الجنسية تطلب عودتهم إلى الأراضي البلجيكية، والتي قدمتها للمغرب بهدف تسهيل عملية ترحيلهم.
وكانت السلطات الإسبانية قد اعتقلت أعراس في مدينة مليلية المحتلة، عام 2011، وسلمته إلى المغرب، الذي حاكمه بتهم “تكوين عصابة إجرامية لإعداد، وارتكاب أعمال إرهابية، في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام”.
وكان علي أعراس ذكر في التقرير الذي أعده المقرر الأممي حول التعذيب بعد زيارته للمغرب، بعد عرض تسجيل صوتي لأعراس يقول فيه إنه تعرض للتعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إطلاق سراحه.. بلجيكا تُطالب المغرب بإعادة علي أعراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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